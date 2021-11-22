NASA запланировала миссию, цель которой – намеренно столкнуть космическую ракету с астероидом, чтобы попытаться изменить его орбиту. Это впервые, когда человечество попытается изменить орбиту космического объекта.

Об этом сообщает The Guardian.

Цель эксперимента состоит в испытании защитной системы нашей планеты, которая может дать сведения о том, что нужно делать, чтобы изменить траекторию астероида, который движется прямо к Земле, и избежать столкновения.

Миссия NASA по перенаправлению астероидов — Double Asteroid Redirection Test (DART) —это первая попытка проверить, является ли изменение курса астероида реалистичной целью.

Согласно расчетам специалистов NASA, осенью следующего года DART столкнется с небольшим астероидом, который не представляет опасности для Земли, однако NASA избрало его в качестве цели из-за возможности отслеживания изменения его орбиты с помощью наземных телескопов.

Напомним, астронавт NASA Джессика Уоткинс присоединится к экипажу четвертой миссии космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции, намеченной на апрель 2022 года.