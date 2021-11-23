Жителей Великобритании предупредили о том, что эта зима будет более влажная, чем обычно. В следующие месяцы будет очень много дождей, что может привести к наводнениям.

Об этом пишет РБК-Украина.

Согласно прогнозу Метеорологического бюро, более влажными будут январь и февраль следующего года.

Глава отдела по непредвиденным обстоятельствам в Метеорологического бюро Уилл Ланг предупредил, что эта зима будет более влажной, чем обычно.

— Если посмотреть на глобальные факторы, влияющие на погоду в Великобритании, можно заметить, что эта зима может быть более влажной, чем обычно. Хотя эти более влажные условия наиболее вероятны в январе и феврале следующего года, подробности станут более ясными ближе к этому времени, — сказал он.

Он также отметил, что о 1,5 миллиона хозяйств, которе находятся под угрозой затопления, не готовы к стихии. По его словам, они составляют около 30% домов, находящихся в зоне риска. Только 70% домохозяйств в зонах риска предприняли некоторые шаги для подготовки к наводнению.

Кэролайн Дуглас, исполнительный директор по наводнениям в Агентстве по окружающей среде, предупредила, что настало время действовать и готовиться к стихии.

— Для населения жизненно важно выйти в Интернет и проверить, не подвержены ли они риску, подписаться на предупреждения Агентства по окружающей среде и знать, что делать в случае наводнения, — сказала она.

Напомним, на западе Канады объявили ЧП из-за вызванных ливнями наводнений.