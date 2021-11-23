Восьмилетняя Ярина Закалюжная доказала в конкурсе, что ее творчество достойно занять место на ракете Arian-5 от Европейского космического агентство.

Об этом пишет Суспільне.

На состязания по художественном мастерству подавались 2600 детей. В финал вышли 12 детей из Италии, Испании, Шри-Ланки, Словакии, Германии, Венгрии, Швейцарии, Израиля, Эстонии, Франции, Великобритании и Сальвадора. Лучшим признали работу Закалюжной.

— На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул, — объяснила девочка.

Arian-5 запустят в полет в 2023 году. Ракета должна доставить к Юпитеру аппарат для изучения планеты.

Напомним, понтифик Франциск наградил дипломом за хорошее рисование 15-летнего ребенка из Луцка.