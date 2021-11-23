В СБУ заявили, что раскрыли крупную схему интернет-мошенничества, действовавшую в Винницкой колонии.

Согласно задумке, осужденные маскировались под сайты крупных торговых брендов.

В целях заполучить контроль над карточками с деньгами, приговоренные втирались в доверие под личиной менеджеров онлайн-платформ и настойчиво советовали заполнить регистрационную форму для отправки купленного товара.

Потенциальной жертве поступала ссылка на фишингтовый ресурс, имитирующий дизайном интернет-магазин. Доверившийся клиент вводил свои данные и терял доступ к реквизитам.

Механизм оставался нераскрытым в течении трех месяцев, а уловом мошенников стали сотни тысяч гривен.

Инструменты для работы в виде телефонов, банковских карт, сим-карт в колонию доставляли подельники со свободы.

Напомним, в пяти регионах Украины работали колл-центры, которые угрожали должникам порноместью.