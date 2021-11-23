Лычаковский районный суд оштрафовал на 40 тысяч гривен жительницу Львова Веру Гук, которая отпускала откровенные оскорбления в отношении девушки из Ливии.

Об этом информирует издание ZAXID.

В судебных документах говорится, что семья беженцев приехала из Ливию в Украину, получив право на проживание. Муж работает квалифицированным медиком, а женщина нянчится с ребенком. Несколько лет они снимают жилье во Львове.

По утверждениям ливийки, соседка снизу регулярно позволяла себе переходить на оскорбительную лексику, называя ее «черной» обезьяной и «чуркой». 57-летняя жительница дома также колотила в дверь и выталкивала коляску с ребенком.

Эмигрантка из Ливии заявила, что после общения с соседкой была вынуждена обратиться к психолог, и затребовала компенсации в 150 тысяч гривен.

Вторая сторона процесса в суде не появлялась. Лишь однажды в зале появился представитель, который настаивал, что приезжие с Ближнего Востока не соблюдают тишину и мешают жильцам.

— Гласно разговаривают и стучат разными предметами, ребенок истца по квартире ездит на велосипеде, создавая дополнительный шум, кто-то прыгает, — говорится в материалах дела.

Сама Вера Гук настаивала, что говорила свое мнение в оценочных категориях, а слова про обезьяну «выражались ею для словесного сравнения шума, который систематически доносится из квартиры истца с громкостью шума, издаваемого обезьяной, когда прыгают по клетке». Она также добавила, что понятие «чурка» не может быть оценено судом, так как оно было частью личного мнения.

Председательствующий судья Григорий Жовнир отметил все доводы ответчика и взыскал с нее 40 тысяч гривен компенсации, частично выполнив требования потерпевшей.

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