Марсоход Curiosity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал новый кадр с поверхности Красной планеты. На этот раз панорама получилась более четкой и не менее впечатляющей.

Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые объединили две версии черно-белых изображений, которые были сделаны в разные времена суток на Марсе и добавили цвета, чтобы создать «редкую открытку» с Красной планеты.

Curiosity оборудован навигационными камерами, которые охватывают 360 градусов окружения. Чтобы фотография дошла до Земли, марсоход хранит ее в сжатом и некачественном формате. Впрочем, ученые решили, что пейзаж был слишком красивым, чтобы «портить» эту фотографию и настроили камеры на наивысшее качество.

Напомним, в конце октября марсоход Perseverance отправил на Землю первые фото Красной планеты после возобновления связи. Две недели Солнце находилось между Землей и Марсом и нарушало связь.