Рождественская елка, которая в этом году украсит площадь Святого Петра в Ватикане, прибыла в Рим 23 ноября.

Об этом сообщает Aleteia.

Как отмечается, высота дерева составляет 28 метров, а вес — 8 тонн.

Издание сообщает, что на срезку дерева понадобилось 12 часов.

Рождественскую елку будут украшать 600 деревянных шариков ручной работы, изготовленных мастерами из села Андало, что в регионе Тренто — оттуда привезли елку.

Зажжение огней на рождественской елке состоится в пятницу, 10 декабря.

В воскресенье, 28 ноября, у христиан западного обряда начинается Адвент — время ожидания Рождества, которое продлится четыре недели — до 24 декабря. В настоящее время церковь призывает верующих к молитве, посту и добрым делам, а также принять участие в реколлекциях — духовных размышлениях. В течение Адвента каждое воскресенье на елочном венке зажигают по одной свече.

Напомним, впервые в истории Ватикан обнародовал информацию о своих владениях недвижимостью, указав, что владеет более чем 5000 объектами, преимущественно в Италии.