В Украине появилось первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, которые пережили домашнее насилие.

Об этом сообщается в Facebook White Ribbon Ukraine.

Мобильное приложение можно скачать в AppStore или Google Play. Его основная функция — прямая связь с Нацполицией. Также в приложении можно найти номера телефонов для экстренного вызова, ближайший центр поддержки, полицейский участок или службу экстренной помощи.

Приложение выглядит как календарь для месячного цикла — посол доброй воли Белой Ленты Украина Татьяна Рамус объяснила, что это должно стать дополнительной защитой от абьюзера. Если задержать палец на верхней иконке, появится скрытое меню.

Функционал платформы состоит из трех направлений: экстренная помощь человеку, который столкнулся с домашним насилием, учет фактов и информация для выявления признаков домашнего насилия. Функция Мой дневник позволяет фиксировать и документировать факты домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что 36-летнего жителя Первомайска посадили на полтора года в тюрьму за насилие над матерью.