В связи с ремонтными работами в среду, 24 ноября, запланировано отключение воды в Центральном и Ингульском районах Николаева.
Об этом пишут в Telegram-канале КП «Николаевводоканал».
Водоканал проводит аварийно-ремонтные работы по адресу улица Лягина – улица Потемкинская. Прекращение водоснабжения ожидается до 18:00 по следующим адресам:
Также специалисты проводит аварийно-ремонтные работы по улице 5-я Линия – улица 9-я Продольная, поэтому воды не будет по адресам:
Ранее сотрудники КП «Николаевводоканал» объяснили горожанам нормы законодательства относительно установки новых узлов коммерческого учета.
В связи с ремонтными работами в среду, 24 ноября, запланировано отключение воды в Центральном и Ингульском районах Николаева.
Об этом пишут в Telegram-канале КП «Николаевводоканал».
Водоканал проводит аварийно-ремонтные работы по адресу улица Лягина – улица Потемкинская. Прекращение водоснабжения ожидается до 18:00 по следующим адресам:
Также специалисты проводит аварийно-ремонтные работы по улице 5-я Линия – улица 9-я Продольная, поэтому воды не будет по адресам:
Ранее сотрудники КП «Николаевводоканал» объяснили горожанам нормы законодательства относительно установки новых узлов коммерческого учета.