В связи с ремонтными работами в среду, 24 ноября, запланировано отключение воды в Центральном и Ингульском районах Николаева.

Об этом пишут в Telegram-канале КП «Николаевводоканал».

Водоканал проводит аварийно-ремонтные работы по адресу улица Лягина – улица Потемкинская. Прекращение водоснабжения ожидается до 18:00 по следующим адресам:

Улица Лягина – улица Московская;

проспект Центральный – улица Большая Морская.

Также специалисты проводит аварийно-ремонтные работы по улице 5-я Линия – улица 9-я Продольная, поэтому воды не будет по адресам:

улица 9-я Продольная – улица 12-я Продольная;

улица Генерала Свиридова – улица 3-я Линия.

Ранее сотрудники КП «Николаевводоканал» объяснили горожанам нормы законодательства относительно установки новых узлов коммерческого учета.