Рукопись знаменитого ученого Альберта Эйнштейна с изложением его теории относительности, продали в Париже за 11,6 миллиона евро.

Об этом сообщает аукционный дом Christie's, пишет Корреспондент.

Документ включает 54 страницы. Немецкий физик написал его вместе со своим близким другом, швейцарским инженером Микеле Бессо в Берлине в Цюрихе между 1913 и 1914 годами.

Как известно, это одна из двух сохранившихся до этого времени рукописей Эйнштейна, в которой он развивает свою теорию относительности.

Отмечается, что проданный лот стал самой дорогой научной рукописью в истории французского аукциона. Однако, кто стал новым владельцем рукописи Эйнштейна, не уточняется.

Напомним, киностудия Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино из-за его планов продать вырезанные сцены из фильма «Криминальное чтиво» на аукционе в виде NFT.