ГО «Антикоррупционный штаб» при поддержке Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) запускает в работу ресурс «Спрятанные интересы».

О новом портале отчитались в ведомстве.

Согласно словам разработчиков, «Спрятанные интересы» могут обозначить 11 рисков при работе государственного служащего. В частности, найти его связи с подрядчиками, которые участвуют в тендере, либо обратить внимания на дорогостоящие активы и подарки чиновника.

— Для того чтобы понять, насколько эффективным мы считаем этот инструмент с точки зрения предотвращения коррупции, вы можете найти в нем, например, Президента Украины, возможные потенциальные конфликты интересов, связанные с его деятельностью, председателя НАПК, генерального прокурора или руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, — рассказал глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК наставают, что сайт пригодится полицейским, журналистам и активистами, если они займутся вопросами коррупционной составляющей. В базу «Спрятанных интересов» уже добавили 6 миллионов человек, 1,5 миллиона компаний и больше 600 тысяч рисков.

В портал встроен автоматический анализатор документации, который позволяет скачать документы большинства госорганов, чтобы система дала вывод, содержит ли конкретный документ конфликт интересов.

Напомним, Национальное агентство противодействия коррупции нашло в финотчете партии «Николаевцы» за 3 квартал 2020 года признаки уголовного правонарушения.