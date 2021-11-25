Сегодня, 25 ноября, в 19:20 в эфире трех николаевских телеканалов «НИС-ТВ», «Миколаїв.UA» и «МАРТ» стартует телемарафон на тему коронавируса и связанных с ним ограничений.

Об этом говорится в анонсе телеканала «НИС-ТВ».

Телевизионщики и эксперты будут говорить о том, как карантинные ограничения повлияли на жизнь николаевцев, достаточно ли ресурсов для противодействия COVID-19, как проходит вакцинация и главное — когда область выйдет из красной зоны.

Напомним, 17 ноября в Николаеве прошел 9 выпуск политического ток-шоу «Битва за місто», посвященный первому году работы областного совета 8 созыва.