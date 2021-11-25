В Коблевском сельском совете хотят утвердить проект изменения границ территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский», исключив из состава земельные участки для развития громады и зоны отдыха.

Как сообщается на сайте сельского совета, проект изменения границ территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский» был обсужден на встрече с директором парка «Тилигульский» Олегом Деркачем, представителями сельского совета и разработчиком проекта Татьяной Чичкалюк.

– Депутатами и главой Коблевской громады были предложены изменения в разработанный Проект границ ландшафтного парка в части исключения из состава земельных участков, предусмотренных для развития громады и зоны отдыха. В ходе встречи вопрос был подробно рассмотрен и обсужден всем присутствующим, в результате чего было решено внести изменения в разработанный проект и вынести на согласование сессии Коблевского сельского совета и в дальнейшем утверждение Николаевского областного совета, – говорится в сообщении.

Ранее директор регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач заявил, что Коблевский сельсовет не согласовывает границы парка, поскольку имеет свои планы на данную территорию. По его словам, раньше территория РЛП значилась в документах облсовета в размере 8190 гектаров. Однако по новым документам парк имеет площадь больше 10 тысяч гектаров. При этом, он сказал, что Коблевский сельский совет не согласовывает документацию парку.