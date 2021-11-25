Работа супермаркета «АТБ» в доме по улице Космонавтов, 76/1 в Николаеве может привести к необратимым последствиям: 14-этажное здание рискует полностью обвалиться, и задеть при этом строения, расположенные поблизости.

Об этом сообщает управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета.

В мае 2021 года управлением в помещениях магазина «АТБ» был установлен факт самовольного выполнения строительных работ, что стало основанием для проведения внеплановой проверки.

Во время проверки была получена информация, согласно которой в доме по улице Космонавтов, 76/1 есть дефекты и повреждения строительных конструкций, массовые трещины в стенах, неравномерная деформация оснований фундаментов здания.

В дальнейшем заказчика строительства – ООО «Риал Истейт» и подрядчика – ООО «ДИ КОР-БУД» привлекли к ответственности за правонарушения в сфере регулирования градостроительной деятельности.

В настоящее время результаты проверки обжалуются в Николаевском окружном административном суде.

До по улице Космонавтов 76/1 в Николаеве был построен еще в 1990-х годах. В 2009 году жилой дом был введен в эксплуатацию и заселен. Однако позже жильцы были выселены из-за повышенных деформаций основания здания. В том же 2009 году после проведения реконструкции в нежилых помещениях подвала и первого этажа этого здания был открыт магазин «АТБ», который функционирует и в настоящее время.

Напомним, ранее в управлении государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета рассказали о порядке обращения к ним относительно незаконного строительства на территории города.