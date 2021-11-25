Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применять вакцину Pfizer для прививок от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Рекомендуемая доза для инъекций ниже, чем для более взрослых возрастных категорий. Исследования, проведенные при участии 2 000 детей, показали, что эффективность вакцины составляет 90,7%.

Наиболее распространенные побочные эффекты от прививки у детей этой возрастной категории – боль в месте инъекции, утомляемость, головная боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, мышечная боль и озноб.

Напомним, что с 13 октября в Николаевской области вакцинировано 2642 ребенка в возрасте 12+. Прививку детям делают исключительно вакциной Comirnaty/Pfizer.