После сильного ветра и ливней, накрывших Шри-Ланку с прошлой недели, 14 человек погибли и один человек пропал без вести.

Как пишет Xinhua со ссылкой на Центр управления стихийными бедствиями, 22 человека получили ранения.

Указывается, что более 100 тысяч семей пострадали в девяти районах из-за неблагоприятных погодных условий. В 19 районах объявили красный уровень тревоги из-за атмосферных колебаний над югом Шри-Ланки и над Бенгальским заливом.

Ожидается, что погодные условия улучшатся в течение следующих суток.

Напомним, что на город Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Центральный Китай обрушились рекордные ливни, вызвавшие сильное подтопление, нарушение транспортного сообщения и перебои в подаче электроэнергии.