Италия предоставила убежище Шарбат Гуле, «афганской девушке» с зелеными глазами. Фотография с ней 1985 года, опубликованная в National Geographic, стала символом войн в Афганистане.

Об этом передает EVZ.

Согласно заявлению премьер-министра Италии Марио Драги, итальянское правительство вмешалось после того, как Гула просила о помощи в эвакуации из Афганистана после прихода талибов. Власти пообещали помочь ей с интеграцией в новую жизнь.

Американский фотограф Стив Маккарри обнаружил Гулу 35 лет назад, когда она была молодой, живущей в лагере беженцев на границе между Пакистаном и Афганистаном. Ее зеленые глаза, которые смотрели прямо в камеру, сделали ее известной на международном уровне, но ее личность была раскрыта только в 2002 году. Аналитик ФБР, судебно-медицинский эксперт и изобретатель распознавания радужной оболочки глаза подтвердили ее личность, сообщили тогда в National Geographic.

В 2016 году Маккарри рассказал CNN историю фотографии

— Я знал, что у ее невероятный вид, проницательный взгляд. Но вокруг нас было много людей, кружилась пыль, и это было до появления цифровых камер. Никогда нельзя было предсказать, что будет с пленкой. Я показал снимок редактору National Geographic, он вскочил на ноги и крикнул: «Это наша следующая обложка», — поделился он деталями.

Сама Шарбат Гула рассказывала, что она приехала в Пакистан сиротой через четыре или пять лет после советского вторжения 1979 года, как и миллионы афганцев, бежавших от войны и пересекших границу с соседней страной.

В 2016 году власти Пакистана арестовали ее за подделку удостоверения личности. Затем тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани помог ей вернуться в Афганистан и пообещал предложить квартиру, чтобы гарантировать, что Шарбат Гула «будет жить».

Ранее сообщалось, что США перенесут свое посольство в Афганистане в Катар.