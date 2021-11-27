Самой опасной сферой в Украине в 2021 году признали здравоохранение.

Об этом сообщили в Фонде соцстрахования.

Почти 74% пострадавших в результате несчастного случая во время выполнения должностных обязанностей по итогам ІІІ кварталов 2021 года являются работниками отрасли здравоохранения. Большинство из них пострадали из-за острого профессионального заболевания COVID-19.

Только за девять месяцев 2021 года 9861 человек пострадал от несчастных случаев или профзаболеваний, из них 7270 — работники сферы здравоохранения. 7105 специалистов пострадали в результате инфицирования коронавирусом.

Количество пострадавших распределилось следующим образом:

медсестры и медбратья —1968;

семейные врачи — 609;

младшие медсестры и медбраты по уходу за больными — 554;

младшие медсестры и медбраты — 641;

сестры и братья медстационаров — 374.

Отмечается, что по количеству летальных случаев профессия медика также была признана самой опасной в 2020 году.

Ранее сообщалось, что при подготовке финансовых планов коммунальных неприбыльных предприятий Николаевской области руководители этих учреждений должны обязательно учесть минимальный уровень оплаты труда для медработников, который был установлен Президентом Украины Владимиром Зеленским.