Греция создала два новых лагеря для лиц, ищущих убежища, на островах Лерос и Кос.

Об этом пишет Le Figaro.

Новые охраняемые лагеря, окруженные колючей проволокой, оборудованные камерами наблюдения и магнитными воротами, куда соискатели убежища должны предъявить электронные пропуски и отпечатки пальцев, чтобы войти, закрываются на ночь. Беженцы могут выходить на улицу днем, но должны возвращаться вечером, иначе их выгонят.

Правозащитники критикуют такую модель за строгий контроль.

Новые лагеря были построены на гранты Европейского союза, чтобы заменить старые бараки с антисанитарными условиями, где скапливались тысячи приезжих из Сирии и Ливии.

— Образы лагерей 2015-2019 годов уходят в прошлое, — резюмировал министр по вопросам миграции Нотис Митарачи.

По оценкам ООН, в настоящее время на территории Греции находится около 96 тысяч беженцев и просителей убежища.

Напомним, Греция установила 40-километровый забор и систему наблюдения на границе с Турцией из-за возможного наплыва мигрантов из Афганистана, где власть захватили талибы.