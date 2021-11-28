В Республике Молдова на трассах, где происходит много аварий со смертельным исходом, установят современные камеры видеонаблюдения. Инициативу воплотят в реальность меньше чем за три недели.

Об этом пишет Publika.

О наличии видеонаблюдения водителей будет предупреждать табло, на которое выведут дату, время и температуру.

В молдавском МВД говорят, что ранее не отвечали за такие камеры, а с 2016 года такие системы вовсе перестали работать. Остановка произошла после того как власти выявили утечку информации и нарушения обработки данных.

— Было установлено, какие в настоящее время точки на национальных дорогах наиболее уязвимы по нескольким критериям: где нарушают скоростной режим, где происходит много аварий, — объяснили принцип в министерстве внутренних дел государства-соседа.

В общей сложности установят больше полутора десятка самых современных камер.

— Они обладают гораздо большей способностью обработки данных. Намного лучший потенциал выявления нарушений. Они ведут мониторинг в обоих направлениях, в том числе при наличии нескольких полос движения. Они фиксируют изображения спереди и сзади. Осуществляется фото и видеозапись. Есть контроль средней скорости, — добавили патрульные Молдовы.

В правоохранительных органах надеются, что новая техника поможет дисциплинировать всех водителей.

Напомним, Молдова и российский Газпром согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны.