Влиятельная личность QAnon Романа Дидуло сообщила своим 70 тысячам подписчиков, что «сезон охоты на уток открыт». Под этим эвфемизмом она подразумевает медработников, политиков и журналистов, выступающих за вакцинацию.

Об этом пишет Vice.

Романа Дидуло убедила тысячи последователей QAnon в том, что она является тайной королевой Канады. После этого она устроила травлю на медицинских работников, которые делают вакцины против COVID-19 детям.

В объявлении для своих сторонников она отдала приказ солдатам «Военного королевства Канады», правительницей которого она себя считает. Она требовала массовых арестов тех, кто, по ее мнению, находилась в оппозиции, и хотела, чтобы ее солдаты взяли под свой контроль границу.

— Стреляйте и убивайте любого, кто пытается ввести вакцины против COVID-19 детям в возрасте до 19 лет, — написала канадка, добавив, что «приказ вступает в силу немедленно».

В последующем сообщении во вторник она изменила формулировку с «стрелять и убивать» на «арестовать».

— Пожалуйста, используйте аэропорты, больницы, школы, стадионы и другие общественные места для задержания и содержания всех предателей. Они останутся там до тех пор, пока за каждым из них не соберется Военный суд, до дня казни через расстрел или повешение, — пишет женщина.

Как пишет Vice, у Дидуло нет пассивной аудитории. За лето она мобилизовала своих адептов, чтобы разослать тысячи писем по всей Северной Америкес просьбой к предприятиям, правительствам и полиции прекратить всю деятельность, связанную с карантинными ограничениями.

Теория QAnon основана на утверждении, что демоны или психические вампиры, в зависимости от предпочтений, сотрудничают с либеральными селебрити и политиками в торговле детьми и педофилии. Согласно этой теории, бывший президент Дональд Трамп был приведен к присяге, чтобы победить тайный заговор.

Напомним, в США мужчина, фанат теории QAnon умертвил своих сына и дочь, заподозрив в них «‎змеиную ДНК».