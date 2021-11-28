За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7 483 человек, зафиксировано 400 летальных исходов, 10 270 пациентов выздоровели. Всего сделали 54 224 теста на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 28 ноября.

После выходного показатели заболеваемости традиционно снизились. Днем ранее болезнь диагностировали у 14 200 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 3 422 023 человека, из них 2 910 237 выздоровели, летальных исходов – 85 117.

В стране до конца года действует адаптивный карантин, Украину разделили на зоны. Ограничения красной действуют уже в 18 областях, а также в Киеве. В оранжевой остались Полтавская и Харьковская; в желтой – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.

В Украине сделали уже более 24 миллиона прививок от коронавируса, почти 11 млн человек получили две дозы.

Напомним, за сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 14 200 новых подтвержденных случаев коронавируса и 568 смертей от него.