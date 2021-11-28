Из Гватемалы в США прилетел мужчина, который спрятался в шасси самолета авиакомпании American Airlines.

Инцидент произошел 27 ноября на борту рейса из Гватемалы в Майами, пишет TheБабель.

Лишнего пассажира обнаружили работники аэропорта уже после посадки, его госпитализировали.

В заявлении American Airlines говорится, что рейс «встретили правоохранительные органы по соображениям безопасности». В Гватемале также начали расследовать инцидент. То, что мужчина выжил, назвали «чудом».

Этот инцидент напоминает ситуацию в августе, когда американские военные эвакуировали людей из Афганистана, и сотни мирных жителей цеплялись за самолеты. Тогда один мужчина зацепился за шасси. После приземления в Катаре обнаружили его останки в колесной нише.

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В последние годы Гватемала была одним из основных источников нелегальных мигрантов, прибывающих в США через южную границу. Особенно это было заметно в 2019 году, когда мигранты спасались от правительственной коррупции, нищеты и насилия.

Напомним, что самолет по пути из Кипра в Цюрих был вынужден совершить незапланированную посадку в Австрии после того, как пассажир заперся в туалете и отказался выходить оттуда.