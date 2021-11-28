В бета-версии мессенджера Telegram появилась встроенная функция распознавания текста на изображениях. До сих пор такого не было ни в одном другом мессенджере.

Об этом сообщил PR-специалист мессенджера Георгий Лобушкин в своем Telegram-канале.

— Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота, – написал он.

Для копирования текста нужно просто открыть картинку, длинным нажатием выделить текст и скопировать его. Буфер памяти сохранит текст и вы сможете вставить его в другое приложение или текстовый редактор.

Пока что функция будет работать только в iOS. Когда такая возможность станет доступна и для пользователей Android – не известно.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram в будущем запустит рекламные публикации, которые можно будет увидеть в каналах, на которые подписаны более тысячи человек.