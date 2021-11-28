В Германии местный врач и предприниматель, профессор медицины Винфрид Штёккер, которому принадлежит аэропорт Любека, вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса.

Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах, сообщает DW.

Указывается, что сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка успели больше 50 добровольцев.

Винфрид Штёккер ещё в апреле 2020 года сообщил, что самостоятельно в собственной лаборатории разработал препарат и провел испытания, которые показали эффективность на уровне 97%. Тесты он проводил на своих родных и близких, а также друзьях и знакомых.

Тем не менее, вакцина не прошла полноценные клинические испытания и не получила отзывов ни в одном серьезном медицинском издании.

В 1987 году Винфрид Штёккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас она имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штёккер продал Euroimmun американскому концерну PerkinElmer за 1,2 миллиарда евро.

Напомним, что в Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. В последнее время в стране увеличилось количество случаев заражения.