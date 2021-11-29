В Украине заразились коронавирусом за минувшие сутки, 28 ноября, 5804 человека, а умерли — 297.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 2082 человека, летальных исходов — 297, выздоровели — 10 477.
Больше всего заражений за минувшие сутки в Днепропетровской области (473), Донецкой области (457) и Киеве (431).
За все время пандемии в Украине заболели 3 427 827 человек, выздоровели — 2 920 714, летальных исходов — 85 414.
Ранее европейские страны заявили о выявлении среди своих граждан нового штамма коронавируса, возникшего на юге Африки и получившего название «Омикрон».
В Украине заразились коронавирусом за минувшие сутки, 28 ноября, 5804 человека, а умерли — 297.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 2082 человека, летальных исходов — 297, выздоровели — 10 477.
Больше всего заражений за минувшие сутки в Днепропетровской области (473), Донецкой области (457) и Киеве (431).
За все время пандемии в Украине заболели 3 427 827 человек, выздоровели — 2 920 714, летальных исходов — 85 414.
Ранее европейские страны заявили о выявлении среди своих граждан нового штамма коронавируса, возникшего на юге Африки и получившего название «Омикрон».