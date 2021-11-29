С 8 по 19 ноября длилась рабочая поездка ректора Черноморского Национального университета имени Петра Могилы Леонида Клименко и декана факультета филологии Александра Пронкевича в Университет Палермо в Италии.

Об этом сообщает Медиацентр ЧНУ имени Петра Могилы.

Встречи состоялись в рамках соглашения о сотрудничестве по программе академической мобильности между ЗВО Эразмус + КА107-1. В рамках данной программы реализуется академическая мобильность студентов, преподавателей и администраторов.

Указано, что обмены между студентами осуществляются по предварительно согласованной учебной программе, соответствующей учебным планам университетов-партнеров. Согласно Соглашению о сотрудничестве между ЗВО, семестровое обучение в Университете Палермо проходили 8 студентов ЧНУ — Анастасия Аркушенко, Елена Жаронкина Елена, Станислав Монахов, Дарья Тараненко, Марьяна Шумская, Алина Денисенко Виктория Марчук и Елизавета Семенова.

Из Италии на обучение в ЧНУ отправили 2 студентов Университета Палермо — Франческо Палладино и Франческо Грицафи.

Также университеты осуществляют обмен научно-педагогическими работниками и административными сотрудниками ЗВО с целью осуществления преподавательской деятельности и прохождения стажировки в университете-партнере.

В 2019 году в Университете Палермо по программе обмена дисциплины славистики преподавал доцент кафедры украинской филологии и межкультурной коммуникации ЧНУ Сергей Пономаренко. Во время текущего визита декан факультета филологии Александр Пронкевич преподавал курсы по испанской литературе на испанском языке, а также русский перевод и кинематограф.

Кроме того, в рамках рабочего визита делегация ЧНУ приняла участие в международном конгрессе Network Memità, проходившем в Университете Палермо с 10 по 12 ноября. К конгрессу в смешанном формате присоединились более 20 университетов мира, а именно — университеты Колумбии, США, Италии, Испании, Германии, Франции, Кубы, Марокко и другие. Ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко выступил с приветственным словом на официальной части мероприятия.

В конгрессе в очном формате также приняли участие старшие преподаватели кафедры английской филологии Светлана Кот и Наталья Дорфман. Еще пять преподавателей факультета филологии докладывали онлайн.

Согласно программе визита, состоялась встреча с ректором Университета Палермо Массимо Мидири, проректорами, деканами факультетов и руководителями международного отдела. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, отметив, что ЧНУ и Университет Палермо структурно очень схожи.

На следующий семестр запланирована стажировка 9 преподавателей и 11 администраторов ЧНУ в Университете Палермо. Стороны договорились о продлении соглашения о сотрудничестве в рамках академической мобильности и научных обменов. По результатам проведенных встреч были достигнуты договоренности о существенном углублении сотрудничества.

Напомним, в четверг, 18 ноября, Черноморский национальный университет имени Петра Могилы посетили представители одной из ведущих международных IT-компании EPAM, которая лидирует в топ-крупнейших компаний Украины.