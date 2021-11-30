В Украине объявлено штормовое предупреждение в западных и северных областях - ожидаются порывы ветра в 15-20 м/с. Возможны падения деревьев и обесточивание.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Первый уровень опасности (желтый) объявлен в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Полиция Киевской области рекомендовала не парковать автомобили в опасных местах — рядом с сухими деревьями или ненадежно закрепленными предметами.

В ГСЧС также сообщили, что из-за сильного ветра этой ночью без света уже остались 179 населенных пунктов. Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 49 населенных пунктов в Черниговской области, 36 — в Донецкой, 29 — в Киевской, 24 — в Полтавской, 15 — в Житомирской, 13 — в Сумской, 7 — в Волынской, и 6 — в Луганской.