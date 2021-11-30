Поклонники Остапа Стахива, обвиняемого в планах на госпереворот, привлекли 998,8 тысяч гривен, которые требовались судом под залог освобождения известного противника вакцинации.

Об этом пишет ZAXID.

Собранную сумму еще не успели перечислить на счета суда, Стахив временно остается в камере СИЗО Львова.

В своих чатах антивакцинаторы отчитались об успешном завершении сбора средств. Кроме того, на пророссийском канале «ДНК» его единомышленники пообещали оплатить залог только при полном согласии самого Остапа Стахива.

Даже при условии внесении почти миллионого залога Стахив не сможет покинуть пределы Львова. Такое условие установил суд.

Напомним, Галицкий районный суд Львова отправил известного львовского антивакцинатора Остапа Стахива под стражу на 60 дней.