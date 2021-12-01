С 10 декабря в Украине вступает в силу первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов – запрет на использование бесплатных пакетов в сфере обслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Запрет не коснется биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Нарушителям грозят штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение сумма штрафа составит от 3400 до 8500 гривен.

Цель такого решения – предотвратить распространение пластиковых отходов.

— Использование пластиковых пакетов станет более взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости… Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира…, – отметил Руслан Стрелец, и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

По его словам, в Турции только за первый год запрета пластиковых пакетов, их использование уменьшилось на 75%. Это позволило сэкономить 150 тысяч тонн пластика. В Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.

Напомним, что 1 июня Рада ограничила использование пластиковых пакетов.