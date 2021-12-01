Николаевский городской туристический центр возглавил Руслан Волчецкий — бывший заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Данная деятельность для меня не новая, поэтому есть много идей и желание изменить город к лучшему. Готов к новым вызовам и приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных в развитии туризма в Николаеве, — написал Руслан Волчецкий.

Отметим, 29 ноября, в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева первый вице-мэр Виталий Луков сообщил о том, что городской туристический центр уже заработал.

— Этот центр является площадкой для всех туристических продуктов, которые есть в Николаеве и Николаевской области. От имени нашей громады призываю людей, имеющих интересный туристический продукт, воспользоваться его возможностями. Мы бесплатно разместим в туристско-информационном центре вашу информацию, — сказал тогда Виталий Луков.

Напомним, 12 августа в рамках проекта «Мандруй Україною» Николаев посетили журналисты из Одессы и Херсона. Им показали основные достопримечательности города, а также Туристический информационный центр, который на то время официально еще не начал свою работу.