В городе Чортков, что в Тернопольской области, грабитель три зимних дня «таскал» из магазина «Наш край» колу, сладкое и коньяк. Помимо продуктов, он своровал оконные ролеты за 15 тысяч гривен.

Об этом передает НВ.

Злоумышленник сознался и возместил стоимость еды с алкоголем, однако расплатиться за роллеты он не смог, сдав их на металлолом. Судья постановил приговорить его к 3 годам тюрьмы.

— Мужчина 14 января 2018 около 14:30 зашел в магазин «Наш край». Проходя торговыми рядами магазина, повторно, тайно, похитил с полок магазина одну бутылку коньяка марки «Коктебель» емкостью 0,5 литра и стоимостью 149 грн, три плитки шоколада «Миллениум» стоимостью 31 грн каждая и одну бутылку Pepsi Cola емкостью 2 л стоимостью 20 грн, после чего не рассчитавшись, вынес с собой похищенное на улицу, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 262 грн, — из материалов дела.

Напомним, в Николаеве вор-рецидивист из Херсона обокрал магазин женской одежды, потому что хотел сделать подарок своей девушке.