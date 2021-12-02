Украина планирует присоединиться к программе NASA по отправке людей на Луну.

Об этом заявил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью Укринформу.

По его словам, Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по возвращению человека на Луну.

— Мы — подписанты программы Артемида. И я абсолютно уверен, что мы будем непосредственным участником процесса, — сказал Владимир Тафтай.

От отметил, что Украина имеет очень мощный потенциал, доказанный десятилетиями создания ракетной техники.

— У нас есть существенные наработки. В частности, в КБ Южное есть концепты, способные помочь построению Лунного поселения, созданию соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности, подаче кислорода и тому подобное, — заявил глава ГКАУ.

Напомним, ранее космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.