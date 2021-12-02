Во Львове 4 декабря перезахоронят защитника Донецкого аэропорта Александра Бондаря, погибшего в Донецком аэропорту в 2015 году и похороненного в Днепре как неизвестного.

Об этом сообщил командир взвода 80-й десантно-штурмовой бригады Максим Бугель, пишет Укринформ.

— Перезахоронение Александра Бондаря во Львове состоится 4 декабря. Церемония прощания начнется в 9 часов на Стрыйской в 80-й (ОДШБ, — прим.), затем панихида в Гарнизонном храме Петра и Павла. Похоронят защитника ДАП на Лычаковском кладбище, на аллее Героев, — сказал Максим Бугель.

По его словам, Александр Бондарь погиб в январе 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта. Его похоронили в Днепре как неизвестного солдата, поскольку тело было разорвано. Семья военнослужащего долго не признавала его погибшим, надеясь, что он находится в плену. Идентифицировали Бондаря по тесту ДНК пять лет спустя.

Александр Бондарь — старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Он родился 2 сентября 1968 во Львове. Был призван по мобилизации 12-14 августа 2014, в ноябре отправлен в зону проведения АТО. С 5 января 2015 участвовал в боях за Донецкий аэропорт. По свидетельству собратьев, 20 января он пошел выяснить, есть ли возможность выбраться из терминала, и пропал.

Напомним, оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и российским боевикам-террористам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

16 января в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта.