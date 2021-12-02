Главы райсоветов просят президента посодействовать рассмотрению в Раде законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации. Открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому подписали и главы районных советов Николаевской области.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Вознесенского районного совета Спартак Гукасян.

Так, 30 ноября в Киеве прошел круглый стол, во время которого главы райсоветов обсудили и направили обращение к Президента Украины относительно критической ситуации, сложившейся на районном уровне самоуправления в контексте децентрализации.

Само письмо было опубликовано 26 ноября на сайте Украинской ассоциации районных и областных советов. В документе отмечается, что из-за искусственного отстранения районных советов от их полномочий снижаются качество и доступность предоставления публичных услуг.

В открытом обращении подчеркивается, что в связи с несовершенством законодательной базы уже ликвидировано порядка 250 объектов социальной инфраструктуры и около 100 – ухудшили свою работу.

– Сегодня происходит пренебрежение дорожной картой децентрализации, Конституцией Украины и Европейской хартией местного самоуправления. И все это может привести к понижению уровня местной демократии и централизации власти, – сказано в заявлении.

Представители местного самоуправления обратились к Президенту с просьбой содействовать стабилизации ситуации, в частности, инициировать внесение изменений в Конституцию по вопросу децентрализации, которая будет содержать трехуровневую систему местного самоуправления, пересмотреть децентрализационную Концепцию и провести встречу с представителями районных советов.

Данное обращение подписали главы четырех районов Николаевской области: глава Баштанского районного совета Наталья Олейник, руководитель Вознесенского районного совета Спартак Гукасян, глава Николаевского районного совета Анна Коверзнева и глава Первомайского районного совета Алеся Порхун.

Ранее сообщалось, что губернатор Николаевщины Виталий Ким поддержал передачу большего количества полномочий и финансов громадам и ликвидацию облгосадминистраций.