Понтифик Франциск, вероятно, в скором времени посетит Украину с официальным визитом. Намерения Святого Престола подтвердил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Об этом пишет «Збруч».

Настоятель Украинской греко-католической церкви рассказал, что имел беседу с понтификом, по ходу которой затронул украинский вопрос.

— Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень обеспокоен судьбой простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны. Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается, — рассказал верховный архиепископ Киево-Галицкий.

Священнослужитель добавил, что визит Папы Римского уже обсуждается в конкретных деталях.

— У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсированное, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства, — заявил Блаженнейший Святослав.

Напомним, понтифик Франциск наградил дипломом за хорошее рисование 15-летнего ребенка из Луцка.