Дикие волки, которые сейчас живут в Норвегии регионе, происходят от очень небольшого количества финских родственников. А коренную популяцию истребили.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Норвежский университет науки и технологий провел масштабное генетическое исследование норвежско-шведской популяции волков. Она насчитывает более 400 животных, которые живут в приграничных районах Норвегии и Швеции.

Как оказалось, генетически они отличаются от волков, которые тысячелетиями занимали эту территорию. Волки появились в Норвегии около 12000 лет назад. Но примерно к 1970 году исчезли. Упадку популяции способствовала охота и столкновения с фермерами. Спустя 10 лет вид, как считалось, восстановился. Однако теперь генетики выяснили, что территорию заселили животные, мигрировавшие из Финляндии, а настоящих норвежских волков не осталось.

Популяция финских волков, пришедшая в Норвегию и Швецию, была очень мала. Поэтому их потомки сегодня имеют малое генетическое разнообразие и страдают от инбридинга (близкородственного скрещивания). В связи с этим генетические дефекты легче передаются от одного поколения к другому.

— Отсутствие разнообразия делает волков уязвимыми перед различными наследственными болезнями, — сообщил Ханс Стенойен, директор музея Университета Норвежского университета науки и технологий.

По его словам, существует реальный риск того, что волки снова вымрут в Норвегии — на этот раз не только из-за охоты, но и потому, что инбридинг делает животных менее устойчивыми.

Ранее сообщалось, что деятельность человека привела к сокращению популяций диких животных в мире более чем на две трети за последние 50 лет.