На работу в Польшу предпочли бы поехать 31% украинцев, согласно результатам социологического опроса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Info Sapiens, выполненный по заказу Международной организации труда.

Наиболее популярным направлением для работы среди украинцев является Германия – ее назвали 37% опрошенных.

На втором месте — Польша (31%), на третьем — Чехия (20%).

Наименьшее количество украинцев избрало Израиль и Россию в качестве желаемого места работы – по 6% соответственно.

В то же время, в выборе страны для работы есть некоторые отличия по половому признаку. Так, например, среди 20% украинцев, которые поехали бы в Италию на заработки, три четверти составляют женщины. Подобно 7% украинцев, избравших Испанию — более половины составляют женщины (56%).

Среди мужчин более популярны Канада и Великобритания как желаемые страны для трудоустройства (56% и 61% среди людей, избравших эти страны соответственно).

Напомним, 2 года назад в Чехии удвоили квоту на трудоустройство украинцев.