В Николаеве заработал первый центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями.

Первые несколько недель он будет работать в тестовом режиме, здесь завершают комплектацию кадров, а кабинеты заканчивают оснащать необходимыми принадлежностями, сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

— Пока в штат Центра войдут 14 специалистов. Впрочем, со следующего года планируется расширить перечень услуг, а потому и штат увеличивать. В Положение Центра внесли изменения, чтобы заведение могло осуществлять комплексную реабилитацию лиц с инвалидностью: наряду с социально-психологической планируют внедрить профессиональную и трудовую. Документ будет проходить согласование депутатских комиссий, — сказано в сообщении.

Заведение будет носить название «Волна». По словам директора Ольги Малярчук, это символизирует постоянное движение вперед.

— Наша задача — донести до всех людей с инвалидностью право и, главное, возможность вести полноценную жизнь. Им только нужно немного помочь, дать профессию, иногда просто поддержать, — говорит Ольга Малярчук.

2 декабря в Центре за «круглым столом» собрались представители городских властей, руководители общественных организаций и учреждений, имеющих отношение к сфере реабилитационных услуг для лиц с инвалидностью. Вместе обсудили, как будет работать заведение, договорились о взаимопомощи.

Заместитель городского головы Анатолий Петров отметил, что власть продолжает системную работу по созданию надлежащих условий реабилитации и социализации горожан. Департамент труда и социальной защиты работает над разработкой программы доступности, на которую в 2022 году будут предусмотрены средства городского бюджета.

— Важно сказать и об образовательных услугах. Несколько лет назад николаевцы, которые имели определенные болезни и не могли по какой-либо причине посещать учебные заведения, находились в специализированных интернатах. Сегодня идет реорганизация интернатов и наша задача — предоставить качественные образовательные услуги в школах и детсадах всем, кто имеет инвалидность. В ряде учебных заведений такая инфраструктура уже создана. Сегодня за круглым столом должны скоординировать нашу деятельность и направить все усилия на то, чтобы у николаевцев с инвалидностью были условия для полноценной жизни, развития, отдыха, — сказал Анатолий Петров.

В дальнейшем филиалы Центра могут открыться в разных районах Николаева, ведь в такой помощи нуждаются многие горожане, рассказал Сергей Василенко, директор департамента труда и социальной защиты населения. На официальном сайте департамента будет создан специальный раздел, где будут приниматься предложения по работе заведения от всех заинтересованных.

К обсуждению присоединились директор Николаевского городского центра социальных служб Вера Гончарук, депутаты городского совета Анна Норд, Виктория Переверьзева, Юрий Степанец, председатель Николаевской областной организации «Союз лиц с инвалидностью Украины» Ольга Степаненко, директор Николаевского отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Ирина Чекарь. Все выразили готовность помочь Центру в первых шагах.

Напомним, 24 декабря прошлого года в ходе сессии горсовета Николаева депутаты приняли программу по социальной защите населения, исключив из нее финансирование Центра для лиц с инвалидностью в возрасте 18+ на 2021 год. На эти цели хотели выделить 3 миллиона гривен.