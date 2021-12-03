Компания Meta (Facebook) вместе с десятками других организаций запускает платформу, которая поможет бороться с распространением интимных фото человека в соцсетях без его согласия. Такую практику еще называют «порноместью».

Как сообщается на сайте Meta, всего более 50 организаций по всему миру поддержали запуск сайта StopNCII.org.

Эта платформа станет первой глобальной инициативой помощи людям, которые обеспокоены тем, что их интимные изображения (фотографии или видео) могут распространиться без их согласия.

Для этого на сайте можно оставить заявку: указать, какие интимные материалы с вами или кем другим были (или могут быть) распространены, какой возраст людей на записях и т.д.

После этого для защиты материалов их нужно загрузить на сайт. Технология генерации хэшей придаст им уникальное значение хэш-функции (числовой код), создавая некий цифровой «отпечаток».

Компании, присоединившиеся к платформе StopNCII, получают этот отпечаток и проверяют, распространил ли кто-нибудь его на своих платформах (например, Facebook и Instagram), чтобы заблокировать их. Сами материалы не будут распространяться со StopNCII.org.

Также StopNCII не работает с материалами, относящимися к интимным изображениям несовершеннолетних. Там советуют обращаться в соответствующие организации.

Платформа StopNCII основана на технологии Facebook и Instagram's NCII Pilot, разработанной в 2018 году. Она помогает жертвам «порномести» остановить активное распространение их интимных изображений, а не просто удалить их постфактум.

В Meta указывают, что, предоставляя потенциальным жертвам прямой доступ к технологии хеширования, StopNCII даст больше свободы действий и защиту конфиденциальности.

Напомним, во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021 глава компании Марк Цукерберг объявил о том, что компания меняет свое название на Meta.