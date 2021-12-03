По состоянию на 3 декабря в Николаевской области выявлено 437 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 109174 (+437) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 66003 (+158);

Первомайск – 6086 (+70);

Южноукраинск – 3408 (+25);

Вознесенск – 2517 (+6);

Очаков – 1748 (+1).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 177 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2878 (+8) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 45 человек. При этом за сутки выздоровели 799 человек, всего – 97384. Умерло всего от последствий коронавируса 3063 человека, за сутки – 13.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: