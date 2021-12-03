Служба занятости в этом году финансирует около 1 миллиона 300 тысяч гривен работодателям, которые создали новые рабочие места в Николаевской области

Как сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько написал на своей странице в Facebook, больше всего новых рабочих мест создано в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

Для этого Николаевский областной центр занятости использовал программу государственной службы занятости по выплате единого социального взноса. ЕСВ — обязательный платеж работодателя за наемного работника в систему общеобязательного государственного социального страхования. Компенсация – возмещение работодателю фактических расходов начисленного ЕСВ, уплаченного за трудоустроенное лицо по направлению службы занятости на новое рабочее место.

Право на получение компенсации 100% фактических расходов по уплате ЕСВ имеют такие категории населения:

работодатели, которые создают новые рабочие места и трудоустраивают, на них лиц социально незащищенных категорий (молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебных заведениях, уволилась срочной военной службы, лица предпенсионного возраста, инвалиды, один из родителей имеет на удержании ребенка (детей) ) в возрасте до шести лет) по направлению службы занятости;

субъекты малого предпринимательства, трудоустраивающие безработных, направленных службой занятости, на новые рабочие места созданы в приоритетных видах экономической деятельности (сельскохозяйственная отрасль, строительство, перерабатывающая промышленность, лесное и строгальное производство, производство одежды, мебели, торговля, транспорт, здравоохранение и т.д.).

Опыт работы службы занятости показывает, что компенсация выплачивается в течение 12 месяцев со дня трудоустройства. Однако существуют важные условия получения компенсации среди которых специалисты ГСЗ указывают такие:

предприятие должно быть не бюджетным учреждением;

предприятие не должно быть банкротом;

предприятие не должно быть создано вследствие ликвидации, реорганизации;

предприятие не должно иметь задолженность по уплате единого социального взноса;

создание нового рабочего места должно быть подтверждено органами пенсионного фонда;

трудоустройство должно происходить при содействии службы занятости.

После трудоустройства безработных с выполнением всех вышеуказанных требований работодатель в течение 2 месяцев имеет право обратиться в центр занятости с заявлением о компенсации. А также предоставляет справку установленного образца.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная служба занятости в этом году трудоустроила более 5 тысяч безработных в аграрный сектор области.