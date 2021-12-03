Служба занятости в этом году финансирует около 1 миллиона 300 тысяч гривен работодателям, которые создали новые рабочие места в Николаевской области
Как сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько написал на своей странице в Facebook, больше всего новых рабочих мест создано в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.
Для этого Николаевский областной центр занятости использовал программу государственной службы занятости по выплате единого социального взноса. ЕСВ — обязательный платеж работодателя за наемного работника в систему общеобязательного государственного социального страхования. Компенсация – возмещение работодателю фактических расходов начисленного ЕСВ, уплаченного за трудоустроенное лицо по направлению службы занятости на новое рабочее место.
Право на получение компенсации 100% фактических расходов по уплате ЕСВ имеют такие категории населения:
Опыт работы службы занятости показывает, что компенсация выплачивается в течение 12 месяцев со дня трудоустройства. Однако существуют важные условия получения компенсации среди которых специалисты ГСЗ указывают такие:
После трудоустройства безработных с выполнением всех вышеуказанных требований работодатель в течение 2 месяцев имеет право обратиться в центр занятости с заявлением о компенсации. А также предоставляет справку установленного образца.
Ранее сообщалось, что Николаевская областная служба занятости в этом году трудоустроила более 5 тысяч безработных в аграрный сектор области.
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Служба занятости в этом году финансирует около 1 миллиона 300 тысяч гривен работодателям, которые создали новые рабочие места в Николаевской области
Как сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько написал на своей странице в Facebook, больше всего новых рабочих мест создано в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.
Для этого Николаевский областной центр занятости использовал программу государственной службы занятости по выплате единого социального взноса. ЕСВ — обязательный платеж работодателя за наемного работника в систему общеобязательного государственного социального страхования. Компенсация – возмещение работодателю фактических расходов начисленного ЕСВ, уплаченного за трудоустроенное лицо по направлению службы занятости на новое рабочее место.
Право на получение компенсации 100% фактических расходов по уплате ЕСВ имеют такие категории населения:
Опыт работы службы занятости показывает, что компенсация выплачивается в течение 12 месяцев со дня трудоустройства. Однако существуют важные условия получения компенсации среди которых специалисты ГСЗ указывают такие:
После трудоустройства безработных с выполнением всех вышеуказанных требований работодатель в течение 2 месяцев имеет право обратиться в центр занятости с заявлением о компенсации. А также предоставляет справку установленного образца.
Ранее сообщалось, что Николаевская областная служба занятости в этом году трудоустроила более 5 тысяч безработных в аграрный сектор области.