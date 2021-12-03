Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из «красной» зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.

— Относительно областей, которые могут выйти из «красной» зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую, — заявил Виктор Ляшко.

Сейчас в «красной зоне» находятся следующие области, включая Киев:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая.

Как сообщалось, по состоянию на 3 декабря в Николаевской области выявлено 437 новых подтвержденных случаев коронавируса.