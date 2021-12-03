Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из «красной» зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.
— Относительно областей, которые могут выйти из «красной» зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую, — заявил Виктор Ляшко.
Сейчас в «красной зоне» находятся следующие области, включая Киев:
Как сообщалось, по состоянию на 3 декабря в Николаевской области выявлено 437 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из «красной» зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.
— Относительно областей, которые могут выйти из «красной» зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую, — заявил Виктор Ляшко.
Сейчас в «красной зоне» находятся следующие области, включая Киев:
Как сообщалось, по состоянию на 3 декабря в Николаевской области выявлено 437 новых подтвержденных случаев коронавируса.