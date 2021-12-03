В Николаевской области усилят проверки соблюдения карантинных норм на период новогодних праздников. В частности, это касается проведения массовых мероприятий.

Чиновникам, которые занимаются их организацией, грозит уголовная ответственность — в случае не выполнения требований карантина, сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров в ходе брифинга, сегодня, 3 декабря.

— Продолжаются проверки. Они будут длиться весь декабрь и особенно в новогодние праздники. Будет издано распоряжение, обязательное к выполнению всеми должностными лицами, ответственными за организацию массовых мероприятий. Оно будет опубликовано на следующей неделе. Вы сможете увидеть, какие ограничения у нас есть относительно массовых мероприятий в «красной» и «желтой» зонах… Хотел бы всех предупредить, что выполнение нормативов «красной» и «желтой» зон — это не пожелание, это обязанность, которую никто не может нарушить, — заявил Юрий Гранатуров.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из «красной» зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.