Министр внутренних дел Денис Монастырский гарантировал гражданство иностранцам, которые сражались за ВСУ против боевиков на Донбассе.

Слова главы МВД приводит агентство УНН.

Министр разъяснил, что на рассмотрении парламента лежит законопроект, который позволит принять в граждане Украины всех иностранцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины.

— Чтобы получить украинское гражданство, нужно выйти из иностранного. Некоторые страны блокируют выход из своего гражданства, особенно воевавшим в восточной части нашей страны. Законопроект №5630 впервые позволит получить ID-карту бойцам, которые воевали или воюют на Донбассе. Эта проблема существует 8 лет. Это будет большой шаг в восстановлении справедливости по отношению к гражданам-иностранцам — участникам боевых действий, — акцентировал Денис Монастырский.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина нуждается в легализации двойного гражданства.