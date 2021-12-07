Погода в Николаеве и области в ближайшие дни будет неблагоприятной. Активный циклон принесет дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

– Главное внимание Европы сосредоточено на Британских островах, где 7 декабря ожидается вторжение мощного циклона Harry/Barra. Однако и в Украине сегодня благодаря циклонической деятельности погодные условия будут не лучше, – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 8 декабря на территории Николаевской области из-за влияния фронта временами ожидается дождь. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°.

8 декабря из Черного моря в Николаевскую область придет активный циклон дождей. Температура в течение суток ожидается 1-7° тепла. Ночью 9 декабря дождь перейдет в мокрый снег, температура снизится до 3° мороза – 3° тепла.

Ранее сообщалось, что в Карпатах температура снизилась до −16 градусов, из-за чего спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех перевалах.