Государственный постановил, что Минюст Грузии и Пенитенциарная служба нарушили закон о защите персональных данных, выложив в открытый доступ видеозапись транспортировки Михеила Саакашвили в тюремную больницу без согласия последнего.

Об этом информирует «Кавказский узел».

Оба ведомства оштрафовали на 810 долларов. Омбудсмен Грузии заявила, что обнародованное видео нарушает право на личную жизнь Михеила Саакашвили.

Помимо денежного штрафа, государственный инспектор Грузии обязал Минюст и Пенитенциарную службу удалить видеозаписи, содержащие персональные данные Михаила Саакашвили, из соцсети Facebook и со своих официальных сайтов

В правящей партии «Грузинская мечта» уже заявили о несогласии с выводами проверки.

— «Национальное движение» и их телевидение постоянно требовали сделать эту информацию общедоступной, эти требования были услышаны по-разному, и в конечном итоге ведомства, ответственные за обмен информацией с общественностью, были вынуждены поделиться этой информацией. Конечно, этот контекст учтен, поэтому я думаю, что здесь все было сделано в рамках закона, — заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Напомним, близкие Саакашвили сообщают, что к нему применяют карательную психиатрию.