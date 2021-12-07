Украинская столица заняла 48-е место в рейтинге городов с наилучшими условиями для развития стартапов по версии Global Startup Ecosystem Index от StartupBlink.

Об этом пишет hromadske.

В то же время в прошлом году Киев занимал 32-е место. Рейтинг состоит из 1 тысячи городов по всему миру. В этом году Киев, согласно результатам, опережает многие другие европейские города, в частности Дублин, Копенгаген, Цюрих и Милан.

В отчете Startup Ecosystem 2021 говорится, что Киев — особенно сильный центр для стартапов в сфере программного обеспечения и данных, маркетинга и продаж, а также пищевых технологий. Отметим, что в этих отраслях уже работают более 250 компаний.

В первую пятерку лучших городов для развития стартапов вошли Сан-Франциско, Нью-Йорк, Пекин, Лос-Анджелес и Лондон.

Напомним, рыночная стоимость основанной украинцами IT-компании Grammarly составила 13 миллиардов долларов.