Два человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы неизвестного в московском многофункциональном центре предоставления государственных услуг «Рязанский», стрелявшего задержали.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает Интерфакс-Украина.

— В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал мэр на своей странице в твиттере.

Как сообщил источник агентства (Interfax.ru), причиной стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы стал бытовой конфликт

— По предварительным данным, мужчина 45 лет зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять, пулевые ранения получили охранник и оператор. Оба пострадавших от стрельбы скончались от ранений, — сказал источник.

По его словам, будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза задержанного.

Напомним, в Святошинском районе Киева между двумя мужчинами произошел конфликт из-за некачественного ремонта, во время которого один из участников устроил стрельбу, ранив оппонента в ногу.