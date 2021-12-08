Ученые провели первые лабораторные исследования, чтоб определить эффективность вакцины против штамма коронавируса «Омикрон». Тесты проводились вакциной Pfizer в Южной Африке, где были выявлены первые случаи и вспышки мутировавшего вируса.

Об этом сообщает Sky News.

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса «Омикрон», чем от первоначального варианта COVID-19.

— Несмотря на то, что его (коронавируса «Омикрон», — прим.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости, — отметил профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

Исследование показало, что антитела людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом и получили антитела естественным путем, были значительно более эффективны против «Омикрона». Это позволяет предположить, что бустеры могут принести значительную пользу.

— Его способность ускользать от вакцины была в 5-10 раз лучше, чем у Бета-варианта, — говорится в сообщении.

Профессор Сигал также считает, что «Омикрон», вероятно, обладает как иммунной защитой, так и преимуществом передачи по сравнению с другими вариантами.

Однако отмечается, что исследование не полное. В нем был изучен живой вирус «Омикрон», выращенный в лаборатории, который был протестирован на образцах крови всего 12 вакцинированных людей. Поэтому исследование не может многое сказать нам о том, насколько эффективными будут вакцины против предотвращения инфекции или дальнейшей передачи вируса в реальном мире.

Напомним, ученые нашли «невидимую» версию Омикрона, которую невозможно выявить, используя ПЦР-тест на коронавирус.